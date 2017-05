Eslöv: Misstänkt skottlossning

Flera polispatruller kallades ikväll till Bergavägen i Eslöv efter uppgifter inkommit om en misstänkt skottlossning i området kring Bergavägen. Det finns ingen skadad person anträffad på platsen och det finns inga uppgifter på att någon person har blivit skadad i nuläget. Polisen arbetar på platsen för att samla in uppgifter om vad det är som har hänt. Det har varit någon form av bråk mellan flera personer och övriga omständigheter är i nuläget okända.

