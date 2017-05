Norrköping: Stökigt på flera platser

Väktare kallades sent ikväll till Borgsmoskolan där flera yngre personer höll på med skadegörelse. Något senare inkom samtal om att det varit någon form av glaskrossning vid Klockartorpsskolan. Straxt efter 23 blev en väktare belyst med grön laser vid Ektorpsskolan. Väktaren ska känt smärta i ett öga och har tagit sig själv till sjukhus för kontroll. Man ska inte ha gripit någon person misstänkt för någon av händelserna.

