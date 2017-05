Norrköping: Prideparaden lockar



För nionde året i rad anordnas detta veckoslut Norrköping Pride.

Egentligen så startade aktiviteterna redan i måndags men programmet är koncentrerat till främst fredagen och lördagen. Traditionen bjuder också att det anordnas en Prideparad genom staden och i år beräknas det ha varit cirka 5.000 personer som deltog. Från vår position vid Väster Tull kunde konstateras att paraden sträckte sig efter hela Nygatan. I tåget återfinns både barnvagnar och rullstolsburna, fackföreningar, Svenska kyrkan, fritidsgårdar och lärare.



Färgerna är många och en många av deltagarna är också klädda i färger som går i regnbågens tecken. I programmet återfinns 32 olika aktiviteter att välja emellan, men antalet tillfällen är flera då aktiviteter arrangeras flera gånger. Man kan konstatera att Norrköping Pride är en årlig folkfest som kommit att bli ett naturligt inslag i början av maj. Att så många deltar tyder på att Norrköpingsborna ställer upp på budskapet som festivalen vill förmedla.

Text & foto: Sven Åke Molund

Both comments and pings are currently closed.