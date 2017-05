Västerås: Brand i motorfordon

Polis och räddningstjänst kallades till Ängesta utanför Tortuna efter larm om brand vid tvåtiden i natt. Det visade sig att det var ett stort antal bilar som var helt utbrända, ytterligare några hade börjat brinna. Bilarna stod utomhus och på grund av värmen / elden i bilarna hade det spridit sig till en gödselbrunn och halm vilken var beläget intill ett svinstall. Lyckligtvis klarade sig svinstallet och samtliga byggnader på gården. Sammanlagt blev 11 bilar totalt utbrända. I nuläget oklart vad som startat branden, en anmälan om skadegörelse genom brand upprättades. Rubriceringen kan komma att ändras.

