Flen: Singelolycka på riksväg 52

En singelolycka inträffade i natt på riksväg 52 söder om Sparreholm. En personbil körde av vägen och kolliderade med ett träd. Två personer ska ha färdats i fordonet och båda ska enligt uppgifter ha kunnat ta sig ur själva.

