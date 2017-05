Falun: Trafikolycka på E16

En trafikolycka har inträffat på E16 nära Tallen utanför Falun. Två personer har färdats i fordonet och enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person klaga på ryggsmärtor. Räddningsenheter är just nu på plats och men kan räkna med något begränsad framkomlighet.

