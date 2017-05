Boden: Singelolycka utanför Sörbyn

En singelolycka har inträffat vid Sundsnäs söder om Sörbyn. Räddningsenheter är på väg till platsen och det finns ännu inga uppgifter hur många som färdats i fordonet eller om någon av dessa har kommit till skada.

