Tjörn: Båtolycka vid Hakefjorden

En båtolycka har inträffat nära Vadholmen vid Hakefjorden på Tjörn. Enligt uppgifter ska det vara en mindre båt som gått runt. Räddningsenheter är på väg till platsen och någon ytterligare information om händelsen finns för närvarande inte. En ambulanshelikopter har precis kommit på plats till området.

Both comments and pings are currently closed.