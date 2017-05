Höganäs: En fastklämd i trafikolycka

Två personbilar är inblandade i en trafikolycka på länsväg 111 mellan Viken och Lerberget. Polisen uppger att det är en frontalkollision. En person är fastklämd. Länsväg 111 kommer att stängas av vid rondellen söder om Viken för trafiken norrut.

