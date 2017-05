Ystad: Bil voltade

En singelolycka inträffade ikväll på Södra Övedsvägen, Öved, Sjöbo. Bilföraren, en 72-årig man, fördes med ambulans till sjukhuset i Ystad. Oklart angående skador. Mannen misstänks för rattfylleri uppger polisen.

