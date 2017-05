Linköping: Biljakt på riksväg 34

Strax efter ett i natt mötte en polispatrull en bil som man ville kontrollera på riksväg 34. När patrullen vände för att försöka komma ikapp aktuell bil så verkar den ha ökat farten och försvunnit i riktning mot Linköping. Vid 01.15-tiden fick en annan polispatrull syn på bilen vid Tift. När de gjorde ett försök att stoppa den så valde föraren att försöka köra ifrån patrullen. Detta ledde till ett förföljande som varade i ca 10 minuter innan föraren stannade och försökte fly från bilen till fots. Han kunde dock fångas in. Föraren, som är i 40-årsåldern, greps, misstänkt för drograttfylleri, grov olovlig körning, grov vårdslöshet i trafik och brott mot knivlagen. När man gjorde en husrannsakan i bilen anträffades även misstänkt stöldgods.

