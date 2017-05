Göteborg: Brand i Vallhamraskolan

Räddningstjänst och polis kallades i natt till Vallhamraskolan i Sävedalen. Enligt polisen brinner det på skolan som är en kommunal skola för årskurserna 1-9. Uppdatering: Räddningstjänsten arbetar fortsatt med branden nu på morgonen vid 6-tiden. En förundersökning gällande misstänkt mordbrand är inledd.

