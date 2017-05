Stenungsund: Motorsågar för 100.000 stulna

Polis kallades i natt till en butik i Norum där larmet gått. Butiken säljer maskiner, bland annat motorsågar. På plats konstateras inbrott och att motorsågar värda cirka 100 000 kronor stulits vid inbrottet. Polisen sökte i området men ingen misstänkt hittas. Platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

