Falkenberg: Inbrott i Urbutik

Polis larmades i natt till en klockbutik på Nygatan i Falkenberg där inbrottslarmet utlösts. På plats konstateras att en bil forcerat dörren till butiken och att tjuvar stulit föremål i butiken. De har sedan försvunnit från platsen. Okänt hur de lämnat platsen. Polisen sökte i området utan att någon gripits. Platsen är avspärrad för teknisk undersökning.

Both comments and pings are currently closed.