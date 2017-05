Malmö: Cyklist påkörd

Ambulans och räddningstjänst kallades på morgonen till Ärtholmsvägen i Malmö med anledning av en påkörd cyklist. Cyklisten ska enligt uppgift vara en yngre flicka. Skadeläget är okänt men enligt polisen ska flickan ha varit vaken och talbar.

