Borås: Bussolycka på riksväg 40

En singelolycka med en buss har inträffat på riksväg 40 väster om Borås. En större räddningsstyrka är på väg till platsen och det är inte känt hur många som färdades i bussen eller eventuella personskador. Olyckan har inträffat i norrgående körfält och man får räkna med mycket begränsad framkomlighet. Uppdatering 11:49: Enligt uppgifter ska det vara en buss av typen Dubbeldäckare som har vält. Hur många passagerare som fanns ombord har ännu inte framkommit. Det finns heller inga uppgifter om skadade Uppdatering 12:09 Det ska ha funnits 17 personer på bussen och man håller just nu på att få ut samtliga passagerare. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska ingen person ha skadats allvarligt.

