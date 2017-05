Arvidsjaur: Omfattande skadegörelse på lok och vagn

Under tiden från lördag den 6 maj vid 19-tiden fram till måndag den 8 maj kl 10.00 har okända gärningspersoner gjort en omfattande skadegörelse på lok mm som tillhör Arvidsjaurs Järnvägsförening. Minst 20 rutor av härdat glas i fyra lok och en tågvagn har slagits sönder. Fyra strålkastare och 15 mätinstrument i lokalen är också krossade. En tralla är sönderkörd och tre brandsläckare har tömts. Har du gjort iakttagelser som kan sättas i samband med skadegörelsen eller vet du vem som kan har utfört den – kontakta polisen på tfn 114 14.

