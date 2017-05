Kungälv: Godisbutik utsatt för rån

På Utmarksvägen har det varit ett rån mot en godisbutik. Tre maskerade personer har kommit in i butiken och hotat personal och kunder med ett pistolliknande föremål. I butiken har de tilltvingat sig kontanter och sedan lämnat platsen i en bil som åkte i okänd riktning. Inga personer har blivit skadade. Polis är på plats och samlar in uppgifter samt söker efter bil och rånare.

