Öland: Man omkom på gård

Under eftermiddagen har en allvarlig arbetsplatsolycka inträffat vid en lantgård på Öland. En man, född -56, har avlidit till följd av olyckan. Anhöriga är underrättade uppger polisen. Olyckan utreds enligt gällande rutiner vid allvarliga arbetsplatsolyckor och olycksplatsen spärras av för teknisk undersökning av polisens kriminaltekniker.

