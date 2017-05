Västervik: Trafikolycka på E22

En trafikolycka inträffade straxt efter halv åtta på E22 i norrgående körfält nära Almvik norr om Västervik. Enligt uppgifter ska fyra fordon vara inblandade. Om någon person har kommit till skada vid olyckan har ännu inte framkommit uppger polisen.

