Kristianstad: Fem till sjukhus vid singelolycka

Polis, ambulans och räddningstjänst kallades ikväll till rondellen i Vä som går ovanför E22 med anledning av en singelolycka. Det var fem personer som har varit i bilen. 20.36 Enligt uppgift så är samtliga fem person avförda till sjukhuset i Kristianstad.

Both comments and pings are currently closed.