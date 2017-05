Luleå: Efterföljande på Mjölkuddsvägen

En polispatrull skulle i natt stoppa en personbil för kontroll på Mjölkuddsvägen i Luleå. Föraren ville dock inte stanna och polisen inledde ett kortare efterföljande som slutade med att föraren sprang från fordonet. Han kunde dock straxt hinnas ifatt och gripas. Föraren är nu misstänkt för drograttfylleri samt för olovlig körning då hans körkort sedan tidigare var återkallat.

