Värnamo: Brand i minst ett motorfordon

På Tättingvägen i Värnamo har en eller flera anlagt en brand i en bil som sedan spridit sig till ytterligare ett fordon och skadat ytterligare två fordon. Platsen kommer att undersökas av kriminaltekniker under dagen. En anmälan om skadegörelse genom brand är upprättad.

