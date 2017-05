Skellefteå: Buss övertänd i Sörböle

Räddningstjänsten larmades i natt till Brogatan i Sörböle utanför Skellefteå där det börjat brinna i en parkerad buss. Vid framkomsten var bussen helt övertänd och det är ännu oklart vad som är brandorsaken.

