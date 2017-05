Uppsala: Man gripen för våldsamt motstånd

Regionledningscentralen mottog samtal i natt om ett pågående inbrott på en adress i centrala Uppsala. Väl på plats anträffas en man och en kvinna i trappuppgången. När kontroll på mannen skulle utföras satte sig han till motvärn och gick till angrepp mot polispatrullerna. Mannen blev blev sprayad med pepparspray samt biten av polishund och fick föras till sjukhus för omplåstring. Mannen är nu även misstänks för våldsamt motstånd.

