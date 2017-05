Västerås: Man huggen i ryggen vid rånförsök

Polis skickades straxt före åtta till Råby centrum med anledning av att en man född -81 fått ett hugg i ryggen. När polis kom till platsen kunde man konstatera att en gärningsman försökt tillgripa ett fordon av den skadade mannen. Målsäganden gjorde motstånd och blev då med ett okänt föremål huggen i ryggen. Gärningsmannen sprang från platsen i riktning mot E18. Den skadade mannen är med ambulans förd till sjukhus. Skadorna skall initialt inte vara livshotande. En anmälan om försök till rån har upprättats och man har spärrat av brottsplatsen. Flertalet polispatruller har sökt i området utan att anträffa någon gärningsman.

