Malmö: Fyra personer till sjukhus vid utsläpp

Larm inkom vid 14-tiden om ett utsläpp av farligt ämne från ett kolli hos ett transportföretag på Kantyxegatan i Malmö. Flera personer har andats in ångor från det utspillda ämnet och dessa omhändertogs av sjukvårdspersonal på plats. Utsläppet är begränsat och kollit har kunnat flyttas in i en trailer som sedan stängts. Kemdykare och saneringsenhet fanns på plats. Fyra personer har andats in ångor från spillet och omhändertogs av ambulans för vidare transport till sjukhus för kontroll. Det utspillda ämnet är tetrakloretylen som är ett giftigt ämne. Ämnet är en vätska. Symptom vid inandning kan vara huvudvärk, yrsel och förvirring. Illamående, kräkningar och slöhet. Hosta, irritation i näsa och luftrör. I allvarliga fall andnöd, kramper, medvetslöshet och hjärtpåverkan.

Both comments and pings are currently closed.