Norrköping: Misstänkt brand var kontrollerad eldning

Räddningstjänsten larmades ikväll till en brand på Oskarsbergsvägen utanför Norrköping. Då man kom fram på platsen visade det sig att det var en kontrollerad eldning man höll på med.

Dock hade den svarta kraftiga röken setts på flera km avstånd och flera personer hade larmat om branden som var nära Paintballbanan i Karstorp. Räddningstjänsten lämnade dock platsen utan någon åtgärd.

