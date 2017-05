Lindesberg: Singelolycka utanför Vedevåg

En singelolycka inträffade i höjd med infarten till Rockhammar söder om Vedevåg ikväll. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid händelsen men både ambulans och räddningstjänst skickades till platsen.

