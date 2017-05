Piteå: Singelolycka på E4

En trafikolycka inträffade vid 00.30-tiden på E4 vid Harrbäcken utanför Piteå. En bil körde av vägen och voltade då det var mycket halt väglag uppger polisen. Inga allvarligare personskador ska ha uppstått vid olyckan.

