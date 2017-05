Kristinehamn: Brand i källarförråd

Räddningstjänsten larmades i natt till en brand i ett källarförråd i Björneborg. Förrådet innehöll bland annat barnvagnar. Det finns ingen naturlig brandorsak enligt räddningstjänsten. Platsen är avspärrad i avvaktan på teknisk undersökning.

