Linköping: Brand i byggnad

Räddningsenheter larmades tidigt på morgonen till Atterboms gata i Ryd med anledning av brand i en villa. På okänt sätt har väggen tagit eld. Branden som kunde släckas av räddningstjänst och boende på adressen. En anmälan om mordbrand har upprättats då spridningsrisken var stor uppger polisen. Ingen person kom till skada och tekniker kommer att göra en brottsplatsundersökning senare idag.

