Habo: Olycka på riksväg 26

Ambulans och räddningstjänst larmades vid 06.30-tiden till riksväg 26 i höjd med Ljunga med anledning av en olycka. Det ska enligt de första uppgifterna ha inträffat en singelolycka och en person ska vara drabbad. Det finns inga uppgifter om att någon ska vara allvarligt skadad uppger polisen.

