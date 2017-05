Göteborg: Person skjuten till döds

Polisen fick vid niotiden larm om en eventuell skjutning vid Vaniljgatan i Lövgärdet. Vittnen har sett/hört ett flertal skott som avlossades av några maskerade personer. Troligen har de skjutit mot en man sittande i en parkerad bil. De personer, troligen två som skjutit ses sedan lämna platsen i en bil, bilen körs av ytterligare en person, troligen ner mot brandstationen. Polis och ambulans larmas till platsen. Även helikopter kommer larmas. Det har varit mycket folk på plats vid skjutningen och det finns många vittnen till händelsen. Den man som blivit beskjuten bekräftas vara avliden. Han är ännu inte identifierad. Polisen inleder förundersökning om mord. Platsen för händelsen spärras av, fynd av hylsor på platsen. Tekniker beställs till platsen skriver polisen på sin sida.

