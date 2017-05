Stockholm: Väpnat rån i Tensta

En salong i Tensta har blivit rånad av två gärningsmän. Gärningsmännen har varit beväpnade med ett mindre pistolliknande föremål som de hotade personalen med. De sprang sedan från adressen, oklart om de fick med sig något byte. Ingen ur personalen är fysiskt skadad. Flera patruller, med hundpatrull och helikopter, söker i området efter rånarna. hör den drabbade personalen och söker vittnen.

