Malmö: Man skjuten på Fosievägen

Samtal inkom ikväll till 112 från ett vittne som ser ett flertal män som samlats på Fosievägen i Malmö och att någon av männen hanterar ett vapen. Ett flertal polispatruller skickas till platsen. På plats anträffas en skjuten person. Personen förs med ambulans till sjukhus. Ett större område spärras av vid den förmodade brottsplatsen. Polisens tekniker samt vapenhund beställs till platsen. En förundersökningsledare från enheten grova brott engageras i ärendet.

Both comments and pings are currently closed.