Markaryd: Singelolycka på E4

En personbil kolliderade på morgonen med ett räcke på E4:an mellan Markaryd och Strömsnäsbruk i södergående riktning. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen men det är i skrivande stund oklart om någon person kom till skada.

