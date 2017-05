Göteborg: Uppdatering om mordet

Under eftermiddagen igår hittade en privatperson ett vapen utomhus i Lövgärdet i Göteborg. Detta vapen är taget i beslag men har inget med skjutningen igår att göra. En separat utredning har startats för att utröna omständigheterna kring detta vapen. Under gårdagen hämtades även två personer in till förhör. De är dock inte misstänkta och släpptes efter förhören. Förutom den bil som togs i beslag i ett tidigt skede har ytterligare två bilar tagits i beslag. De anses vara intressanta i utredningen och de kommer att undersökas av polisens tekniker. Dörrknackning samt förhör fortsätter under dagen. Ingen är misstänkt eller gripen i ärendet skriver polisen på sin sida på morgonen.

