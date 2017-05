Gnesta: Trafikolycka vid Björnlunda

En trafikolycka har inträffat på riksväg 57 nära Björnlunda väster om Gnesta. Enligt uppgifter ska en personbil blivit påkörd av ett bakomvarande fordon. Om någon person har förts till sjukhus är ännu oklart.

