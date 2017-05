Gävle: Felparkerad bil

En felparkerad personbil som parkerats på Nygatan i Gävle kontrollerades upp av en polispatrull. Vid kontrollen visade det sig att bilens ägare hade obetalda parkeringsböter på 242 050 kronor. Med den nya lagstiftning som finns en tid tillbaka så kan polisen göra långa flyttar på fordon som har parkerats fel och har obetalda parkeringsböter på minst 5000 kronor. I det aktuella fallet så hade ägaren till bilen med råge överskridit beloppet för obetalda parkeringsböter. Brukarna av bilen var två män som fick lämna bilen och fortsätta sin färd på annat lämpligt sätt. Det sista de gjorde efter att plockat ur bilen på sina tillhörigheter var att de frågade poliserna efter vägen till tågstation. Ägaren till fordonet står registrerad som ägare till ca 100 fordon och han bor i Stockholm. Man kan misstänka att han är någon typ av ”målvakt” för fordonen skriver polisen på sin sida.

