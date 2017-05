Malmö: En person skottskadad

En person har skottskadats på Sörbäcksgatan i Malmö ikväll. Platsen har spärrats av och flera polispatruller finns i området. Ytterligare en skottlossning rapporterades bara några minuter senare denna gång på Von Rosens väg i Malmö. Där har man dock inte påträffat någon skadad och man söker just nu av det aktuella området.

