Växjö: Villabrand i Lammhult

Räddningstjänst och ambulans larmade vid 01-tiden till Värendsgatan i Lammhult där det börjat brinna i en villa. Enligt polisen ska det vara en fullt utvecklad brand. Det fanns vid 01.30-tiden inga uppgifter om att någon person ska ha kommit till skada och inte heller vad som orsakat branden.

