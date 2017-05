Uppsala: Flera bilar i brand i Valsätra

Polis och räddningstjänst kallades i natt till Spinnrocksvägen i Valsätra där en personbil ska börjat brinna. Enligt uppgifter från polisen ska två personbilar brunnit när man kom på plats och ytterligare ett fordon ska ha fått skador.

