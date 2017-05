Ängelholm: Singelolycka vid Barkåkra kyrka

Ambulans och räddningstjänst larmades i natt till en singelolycka vid Barkåkra kyrka utanför Ängelholm där en personbil ska ha kört av vägen och hamnat ute på en åker. Det har inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan.

