Norrköping: Greps för personrån

Vid midnatt observerade flera vittnen hur en man i 60 års åldern blev rånad på sin plånbok av två stycken ynglingar i 18 års åldern. Händelsen inträffade i centrala delarna av Norrköping uppger polisen. Gärningsmännen kunde gripas och efter förhör blev dessa anhållna av åklagare. Målsägande fick inga skador vid rånet.

