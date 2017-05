Gävle: Gjorde inbrott och stal sprit

Under morgonen drabbades en restaurang på Södra Kungsgatan av inbrott. Någon skall ha brutit upp entrédörren till restaurangen och därefter tillgripit alkohol. En anmälan gällande stöld genom inbrott är upprättad över händelsen. Ingen person är gripen för händelsen uppger polisen.

