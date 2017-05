Borlänge: Brand på Stora Enso

Det brinner på Stora Enso i Kvarnsveden, Borlänge. Räddningstjänsten från Borlänge och Falun är på plats och man har även dragit in beredskapen från Grycksbo. Hur omfattande branden är finns dock inga uppgifter om ännu.

