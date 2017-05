Helsingborg: Singelolycka på Södra Storgatan

En singelolycka inträffade på eftermiddagen på Södra Storgatan i Helsingborg. Enligt polisen ska det vara en motorcykel som kört omkull och det finns just nu inga uppgifter om någon person behövde föras till sjukhus.

