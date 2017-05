Mora: Villabrand i Bonäs

Räddningstjänsten är just nu på plats på Våmhusvägen i Bonäs norr om Mora där det brinner i en villa. Enligt de första uppgifterna slog lågor ut från villafönstren när räddningsenheterna kom på plats. Det finns ännu inga uppgifter om någon person har kommit till skada vid branden.

