Norrköping: Drunkningstillbud

Ett drunkningstillbud inträffade ikväll i hamnen, Norrköping. Enligt uppgifter ska en cyklist av oklar anledning ha hamnat i vattnet där Briggen Tre Kronor nyligen lagt till. När räddningsenheterna kom på plats hade personen fått hjälp upp ur vattnet och togs omhand av ambulanspersonalen.

